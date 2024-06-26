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Сегодня, 04:11

Купатадзе - о своих голах: «Сумасшедшая разрядка, неописуемая радость»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Газпрома-Югры» и сборной Грузии Звиад Купатадзе рассказал, почему эмоционально реагирует на свои забитые голы. 44-летний грузин является лучшим бомбардиром среди вратарей чемпионата России.

«По подсчетам, у меня 47 голов на высшем уровне. 28 – в Суперлиге, 5 – в Кубке, один в Суперкубке, 7 – в еврокубках, 7 – за сборную.

В футзале большая результативность, но голы вратаря – особенные. Как правило, это какой-то драматичный и решающий гол. Я защитник ворот, это прежде всего. На своей позиции испытываю большое психологическое напряжение. И в какой-то момент ты хватаешь мяч, бьешь и забиваешь. Сумасшедшая разрядка, неописуемая радость. Голы посвящаю папе. Его нет уже три года», – цитирует «РБ Спорт» Купатадзе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zviad-kupatadze-kogda-vratar-zabivaet-gol-e-to-neopisuemy-e-e-motsii-sumasshedshaya-razryadka/
Мини-футбол
МФК Газпром-Югра (Югорск)
Звиад Купатадзе
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