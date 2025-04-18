«Работаем с коллегами и украинским послом». Сборную Белоруссии по футзалу не хотят пускать на Евро-2026 в Латвии и Литве

Сборную Белоруссии по футзалу не хотят пускать на Евро-2026 в Латвии и Литве

Ищут способы.

В середине апреля сборная Белоруссии по футзалу досрочно вышла в финальную часть Евро-2026, победив Италию 2:1. Команда Александра Черника не проиграла ни одного матча в квалификации и честно заслужила путевку на турнир. Однако участие белорусов в чемпионате под угрозой — страны-хозяйки, Литва и Латвия, решительно против.

Работа с украинским послом

Выход белорусской сборной в финальную часть турнира поставил страны-хозяйки в неловкое положение. В Литве власти не рекомендуют проводить матчи с командами из России и Белоруссии, поэтому местные футбольные чиновники не знают, что делать. И почему-то советуются... с Украиной.

Об этом заявил президент Литовской футбольной федерации Эдгарас Станкявичюс: «Наша организация вместе с футбольными федерациями Латвии и Украины активно работает над разрешением ситуации, связанной с участием белорусских спортсменов в чемпионате Европы по футзалу».

По словам Станкявичюса, решение будет жестким. «Со стороны Литвы ведутся переговоры с государственными институтами, поскольку для этого требуется поддержка государства касательно закона, запрещающего въезд спортсменов из этой страны на территорию Литвы. Также продолжаются переговоры с УЕФА. Как только будут получены необходимые ответы, федерации Литвы, Латвии и Украины объявят свое решение, которое будет очень жестким», — цитирует чиновника издание Football.by.

В Латвии ситуация еще сложнее: местным спортсменам законом запрещено соревноваться с российскими и белорусским коллегами. Поэтому президент Латвийской футбольной федерации Вадим Ляшенко тоже ищет выход — при помощи украинского посла и Андрея Шевченко: «Активно работаем над решением вопроса участия в турнире сборной Белоруссии и в поисках лучшего решения сотрудничаем с представителями УЕФА, Литовской футбольной федерации, послом Украины в Латвии и президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко».

По словам Ляшенко, решение будет в конце этой или в начале следующей недели: «Есть много неопределенностей, поскольку мы знаем, что не можем проводить в Латвии мероприятие с участием Белоруссии. Мы не можем этого делать ни с юридической, ни с этической точки зрения. Сейчас идет коммуникация, и как только мы получим четкую позицию от УЕФА, обязательно проинформируем общественность», — заявил президент ЛФФ.

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Верны себе

Отметим, что литовцы и латвийцы давно избегают белорусских спортсменов. Доходило даже до технических поражений.

В октябре 2024 года сборная Белоруссии по пляжному футболу должна была встретиться с Литвой в 1/8 финала европейского отбора на чемпионат мира 2025 года. Последние отказались по политическим причинам, им присудили поражение — 0:3. Справедливости ради стоит сказать — сыграй они матч, вероятно, счет был бы таким же, если не крупнее.

Чуть раньше, весной 2024-го, отличилась женская сборная Литвы по футболу. Она отказалась выходить на поле против белорусок, с которыми попала в одну группу отбора на Евро-2025. Несмотря на надежды Станкявичюса и попытки договориться с УЕФА, союз был непреклонен — литовкам присудили два поражения и оштрафовали на 5 тысяч евро.

Финал истории со сборной по футзалу очень интересен. С одной стороны, УЕФА ни разу не вставал на сторону бойкотирующих, присуждая поражения и штрафы. В случае со странами-хозяйками, вероятно, союз может быть еще жестче — это не просто участники, а организаторы, это другой уровень ответственности.

Фото Белорусская ассоциация мини-футбола

С другой стороны, есть ряд юридических проблем. В Латвии игры с российскими и белорусскими командами запрещены законом, а в Литве приостановлена выдача виз, и чиновники уже заявили, что исключений для спортсменов не будет. Вероятно, УЕФА предстоит не просто переубедить местные федерации, а продавить правительства на смягчение законов, а это вряд ли будет просто.

Белоруссия пробилась на чемпионат Европы по футзалу второй раз в истории, выйдя с первого места в одной группе с Италией, Финляндией и Мальтой. Евро-2026 пройдет в Латвии и Литве с 18 января по 8 февраля 2026 года.