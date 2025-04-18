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Игры будущего

Сегодня, 13:35

Чемпионат России по фиджитал спорту пройдет на «Сириус Арене»

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Соревнования, организованные Всероссийской федерацией фиджитал спорта (ВФФС), пройдут с 20 по 23 апреля.

В турнире примут участие более 120 спортсменов из различных регионов России. Соревнования пройдут по двум дисциплинам: двоеборье — тактическая стрельба и ритм-симулятор. Победители и призеры получат возможность принять участие в Фиджитал-играх-2025 в Нижнем Новгороде и побороться за право квалификации на Играх будущего-2026 в Казахстане. Программа соревнований включает в себя как командные, так и индивидуальные дисциплины.

При поддержке администрации федеральной территории Сириус «Сириус Арена» на несколько дней станет не только площадкой для спортивных матчей, но и центром профессионального общения и обучения. Программа предполагает образовательные мероприятия для спортсменов, тренеров и представителей региональных федераций фиджитал-спорта. Для популяризации принципов честной игры и формирования здорового отношения к спорту для всех участников также пройдет антидопинговый семинар под эгидой РУСАДА. Кроме того, в рамках чемпионата будет проведена стратегическая сессия, посвященная мерам поддержки и перспективам развития фиджитал-спорта в России.

В торжественной церемонии закрытия примут участие президент Всероссийской федерации фиджитал спорта, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Никита Нагорный и двукратный призер Олимпийских игр по боксу, председатель правления общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Раимкуль Малахбеков.

«Фиджитал — это спорт будущего, в котором спортсмены одинаково уверенно проявляют себя как в реальном, так и в виртуальном пространстве. Чтобы добиться успеха в фиджитал-дисциплинах, необходимо не только физически тренироваться, но и развивать мышление, реакцию, внимание, а также способность быстро принимать оптимальные решения. Фиджитал-спорт — это один из наиболее динамично развивающихся трендов в мировой спортивной индустрии, а Россия не только не отстает от этого тренда, но и находится в его авангарде. Наши спортсмены уже продемонстрировали высокий уровень на Играх будущего в 2024 году, и уверен, что предстоящие соревнования станут для них новой важной ступенью на пути спортивного роста», — отметил Нагорный.

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