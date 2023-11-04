Чернышенко ожидает, что «Игры будущего» соберут около 3 миллиардов просмотров

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о своих ожиданиях от предстоящих «Игр Будущего».

«В России получилось на выдающемся уровне провести первые в истории нашей страны Олимпийские и Паралимпийские игры, потом чемпионат мира по футболу 2018 года — тоже выдающийся результат. По количеству аудитории, которую мы наблюдаем на соревнованиях по фиджитал-дисциплинам, есть перспектива, что «Игры будущего» соберут еще большую аудиторию, около 3 млрд просмотров нам обеспечено. Каждый ваш просмотр будет в копилку общего успеха первых в истории «Игр будущего», — приводит ТАСС слова Чернышенко.

Первые «Игры Будущего» пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года. Турнир будет проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.