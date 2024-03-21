Чернышенко: «Обкрадывают международный спорт, отстраняя российских спортсменов»

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поделился мнением о проведении Игр будущего.

«Президент дал указание, чтобы мы, несмотря на все ограничения, обеспечили соревновательную практику нашим спортсменам. Мы должны делать это всеми возможными способами. Такие возможности прошли на Играх будущего. Задали новый формат соревнований, который не попадает под регулирование международной федерации, которая пляшет под дудку Международного олимпийского комитета. Обкрадывают международный спорт, отстраняя наших спортсменов. Мы увидели, что огромная новая молодежная аудитория, которая обычно занималась киберспортом и играми, пришла в обычный спорт. Сам формат уже живет в 66 странах, образованы федерации по фиджитал-спорту, что существенно расширяет аудиторию и помогает отвлечься от компьютеров, потому что есть реальная жизнь», — сказал Чернышенко на выставке «Спорт высоких технологий».

Ранее Международный олимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже. По словам директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклеода, на Игры в столице Франции могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов.

Игры будущего прошли с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани.

(Софья Грецкая)