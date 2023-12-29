Чернышенко рассказал о призовом фонде Игр будущего

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что участники Игр будущего разыграют внушительный призовой фонд.

«Поскольку формат соревнований у нас инновационный, обсуждаем разные варианты поощрения спортсменов. Участников ожидает внушительный призовой фонд, а победителей наградим уникальным трофеем Игр будущего, который в начале декабря отправился на околоземную орбиту и сейчас находится на МКС», — приводит РИА «Новости» слова Чернышенко.

Игры будущего — фиджитал-соревнования, которые пройдут в 16 дисциплинах, объединяющих классический спорт и киберспорт. В программу входят состязания по киберспорту, AR/VR, турнир роботов, кибатлетика, гонки дронов и другие.

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.