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Игры будущего

Сегодня, 15:38

Чернышенко: «Игры будущего помогут сплотить спортивное сообщество вокруг общих идей и ценностей»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал проведение Игр будущего в Казани событием мирового масштаба.

«Совсем скоро, через месяц, в гостеприимной Казани впервые в истории состоится открытие Игр будущего. Это событие мирового масштаба. Это наш, российский продукт, сделанный по поручению президента России Владимира Путина, который открывает новую страницу в истории спорта. Современный мир требует от нас адаптации как в цифровой, так и в физической реальностях. Турнир помогает сплотить спортивное сообщество вокруг общих идей и ценностей спорта 21-го века», — сказал Чернышенко в рамках выставки-форума «Россия».

Игры будущего — фиджитал-соревнования, которые пройдут в 16 дисциплинах, объединяющих классический спорт и киберспорт. В программу входят состязания по киберспорту, AR/VR, турнир роботов, кибатлетика, гонки дронов и другие.

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

Дмитрий Чернышенко
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