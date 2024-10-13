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Игры будущего

Сегодня, 21:50

Игры будущего в 2026 году пройдут в Казахстане

Сергей Разин
корреспондент
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Третьи Игры будущего пройдут в 2026 году в Астане, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта Казахстана.

«Казахстан был официально выбран местом проведения Игр будущего — 2026 — уникального турнира, объединяющего традиционные виды спорта и киберспорт. За право проведения этого турнира боролись три страны: Казахстан, Перу и Чили», — говорится в сообщении.

Первые Игры будущего, в которых приняли около двух тысяч человек из 100 стран, прошли в Казани с 21 февраля по 3 марта. Следующий турнир состоятся в 2025 году в ОАЭ.

Источник: ТАСС

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