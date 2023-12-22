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Игры будущего

Сегодня, 11:15

Команды из России и Индонезии сыграют между собой в турнире по кибатлетике на Играх будущего

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Российская команда Russian Cyborgs сыграет с Tanah Air Indonesia из Индонезии в соревнованиях по кибатлетике на Играх будущего, сообщает пресс-служба организации.

20 декабря состоялась жеребьевка турнира по кибатлетике на Играх Будущего-2024.

Результаты жеребьевки:

JONAPWDIANS (Нигерия) — Malayan Warior (Малайзия)

Russian Cyborgs (Россия) — Tanah Air Indonesia (Индонезия)

BHARAT (Индия) -Iqhudeо (ЮАР)

Unity (Иран) — Falcon verts (Королевство Саудовская Аравия)

Water Buffaloes (Вьетнам) — Pharaohs (Египет).

28 февраля 2024 года состоится отборочный этап турнира, 29-го — игры за призовые места.

Кибатлетика — это соревнования по использованию технических средств реабилитации в выполнении бытовых задач.

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

Источник: Кибатлетика
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