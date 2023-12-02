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Игры будущего

Сегодня, 16:55

Космонавты могут принять участие в церемонии открытия «Игр будущего»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов сообщил, что космонавты, находящиеся на орбите, могут принять участие в церемонии открытия «Игр будущего», которые пройдут в Казани в 2024 году.

«Спортсменов сложно отправить, потому что это отдельная подготовка. Я думаю, что те люди, которые полетели на орбиту, имеют подготовку. Мы планируем пригласить экипаж, который находится на орбите, на церемонию открытия. Попытаемся это все обыграть, думаю, будет сюрприз для всех, кто придет и увидит это на телеэкранах», — приводит слова Леонова ТАСС.

1 декабря ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту грузовой космический корабль «Прогресс МС-25», на борту которого была капсула с трофеем «Игр будущего». Кубок вернется из космоса в 2024 году, после чего будет представлен в Казани на соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/19438875
Владимир Леонов
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