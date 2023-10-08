Лучшие команды «Мира танков» выступят на Играх Будущего

Международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

Участники соревнований определятся по итогам отборочного турнира в рамках Игр Будущего в ноябре и декабре 2023 года, а также две команды — по итогам квалификации и финала турнира «Легендарная семерка» в формате 7 х 7.

Международный турнир по игре «Мир танков» станет частью вызова «Стратегия». В цифровой его части участники сразятся в тактическом трехмерном бою, а в физическом этапе их ждет фиджитал-суперфинал — серия испытаний на выносливость и смекалку. Расширение программы Игр Будущего даст возможность новым участникам попасть на самый грандиозный инновационный турнир современности.

— «Мир танков» — не просто легендарная игра, созданная на постсоветском пространстве, но и серьезный танковый симулятор, который требует от игроков навыков в стратегии и тактике, опыта командной работы, координации и взаимодействия. Это одна из самых зрелищных киберспортивных дисциплин, популярных среди людей любого возраста. Скоро начнется квалификационный турнир, в котором может принять участие любой желающий. Мы рады, что турнир по «Миру танков» попал в обойму Игр Будущего, поскольку он органично дополняет пул инновационных фиджитал-дисциплин, — отметил руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров.

Выступить на Играх Будущего — 2024 в Казани смогут также две команды из победителей квалификационного этапа и финала «Легендарной семерки». В случае если это будет один и тот же танковый состав, то в Казань пригласят вице-чемпионов турнира.

Отметим, что «Легендарная семерка» — это один из крупнейших турниров года в «Мире танков». Квалификационный этап, где решится судьба одной из путевок на Игры Будущего, продлится до 18 октября. Сейчас там уже участвуют почти 200 команд, и их количество увеличивается с каждым днем. Сильнейшие 32 состава отправятся в отборочный турнир, из которого четыре команды попадут в офлайн-финал и разыграют между собой вторую путевку в Казань.