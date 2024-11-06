Нагорный: «На днях в Саудовской Аравии пошел снег, глядишь, скоро заиграют в хоккей!»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный поделился впечатлениями от петербургского фиджитал-хоккея.

«С удовольствием пришел сюда, познакомиться с работой Овертайм-лиги. Мне очень интересен ваш формат, и мне кажется, что за таким форматом будущее. Это касается не только фиджитала, но и спорта вообще. Игры будущего подарили нам наследие. Проделана громадная работа, получен колоссальный опыт. Игры будущего прогремели на весь мир со многими дисциплинами, в том числе и с фиджитал-хоккеем», — цитирует Нагорного «Спорт День за Днем».

Также гимнаст напомнил о проведении Игр будущего-2025 в Дубае. Онако, по его словам, наличие хоккея на турнире — под вопросом.

«Очевидно, список дисциплин изменится по сравнению с Казанью, но точно утверждать пока нельзя. В ОАЭ знают про хоккей, но пока для них это развлечение — в торговых центрах покататься с детьми. Но вот позавчера в Саудовской Аравии снег был! (смеется) Может, через десять лет у них будет настоящие хоккейные команды», — добавил он.

Игры будущего-2024 прошли в Казани с 21 февраля по 3 марта. В турнире приняли участие более 260 международных команд и более двух тысяч участников из разных стран мира.