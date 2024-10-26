Одна страна уже подала заявку на проведение Игр будущего

Руководитель проекта Игры будущего Игорь Столяров рассказал, что одна страна уже подала заявку на проведение турнира в 2027 году.

«Здорово, что такие крупные страны подхватили этот турнир. Наверное, ожидания были, но не надо зацикливаться только на ОАЭ, будет больше стран. Большие, маленькие — это прекрасно. У нас на 2026-2027 год было девять заявок на проведение «Игр будущего». Девять стран выражали интерес участвовать в лизинговой компании. В 2026 году было три страны в шорт-листе, выиграл Казахстан. На 2027 год заявки пока собираются, это будет продолжаться до 31 декабря, но уже одна заявка есть. В конце марта или начале апреля объявим», — приводит слова Столярова РИА «Новости».

Ранее стало известно, что вторые Игры будущего состоятся в 2025 году в ОАЭ.