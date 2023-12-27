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Игры будущего

Сегодня, 07:49

Пчелкин считает, что на фиджитал-игры стоит добавить Матчи всех звезд

Сергей Разин
корреспондент
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Комментатор Алексей Пчелкин поделился мнением о проведении фиджитал-игр.

«Медийные команды должны быть — и не только в футболе, но и в остальных видах. К сожалению, большинство коллективов не могут похвастаться громким именем. Поэтому аудитория не особо проявляет интерес. Каким бы крутым ни был проект, на неизвестных люди не пойдут. Это нормально и логично. Так можно анонсировать концерт неизвестного певца и ждать, что билеты купят тысячи человек.

Когда на соревнования приезжают 2DROTS и «Амкал», все трибуны забиты. Их противостояние всегда привлекает внимание, с ними приезжают фотографироваться, что-то спрашивают", — приводит слова Пчелкина RT.

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Формат соревнований по фиджитал-дисциплинам подразумевает использование разработок в области геймдев, киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. В рамках предстоящего турнира прошли 10 отборочных туров — Фиджитал Игры.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1251308-pchyolkin-fidzhital-igry-match
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