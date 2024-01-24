Представители четырех стран примут участие в Играх будущего в дисциплине Warface

Представители России, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана будут участвовать в турнире по тактическому бою (Warface + лазертаг) на Играх будущего, сообщает ТАСС.

Отмечается, что всего на турнире по Warface выступят восемь команд: Winstrike, Antayd, BezPontov, Awinaw, Penny, Young, HLS и Synergy.Repulse. В составе Young числится один представитель Казахстана, у Antayd есть по одному представителю Белоруссии и Азербайджана.

Игры будущего пройдут с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. Церемония открытия состоится 23 февраля, а сами соревнования начнутся 21 февраля. В турнире будут использоваться последние разработки в области киберспорта и робототехники.