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Игры будущего

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Талисманом первых «Игр будущего» станет жар-птица Мира

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Талисман «Игр будущего» — жар-птица Мира.
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Талисманом первых «Игр будущего», которые пройдут в Казани, станет жар-птица Мира.

Символ представили во вторник, 14 ноября на форуме «Россия» в Москве на церемонии празднования 100 дней до начала соревнований.

Талисман был создан студентами из Татарстана и Санкт-Петербургского государственного университета. Согласно задумке авторов, жар-птица Мира — подобие нейросети с сознанием, она состоит из света и является проводником в мир фиджитал-спорта. В ее внешнем виде создатели хотели отобразить гармоничность — в центре композиции расположен энергетический луч, вокруг которого строится баланс между физическим и цифровым миром.

Первые «Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Соревнования будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности.

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