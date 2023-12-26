Путин подписал закон об организации и проведении Игр будущего

Президент России Владимир Путин подписал закон о международном мультиспортивном турнире Игры будущего, сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный документ.

По данным источника, в документе указана необходимая нормативная база для организации и проведения турнира. Также закон устанавливает полномочия организатора Игр будущего, принимающей стороны, федеральных и региональных органов власти, определяет периодичность проведения состязаний.

В документе отмечается, что одной из целей Игр будущего является популяризация на национальном и международном уровнях видов спорта, сочетающих физическую активность и цифровые технологии.

Турнир пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Игры будущего это международное мультиспортивное соревнование в концепции фиджитал по 21 инновационной дисциплине, основанный на сочетании физической активности, современных технологий и цифровой среды.

Ожидается, что в нем примут участие более 260 международных команд и более 2000 участников из разных стран мира.