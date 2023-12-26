Путин пригласил лидеров СНГ на открытие Игр будущего в Казани

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на открытие Игр будущего в Казани.

«Хотел бы пригласить всех вас в качестве почетных гостей на церемонию торжественного открытия игр будущего 21 февраля 2024 года в Казани», — приводит слова Путина РИА Новости.

Президент РФ отметил, что Игры будущего это предложенный Россией новый формат спортивных мероприятий, объединяющий более динамичные спортивные дисциплины и киберспорт.

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Формат соревнований по фиджитал-дисциплинам подразумевает использование разработок в области геймдев, киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. В рамках предстоящего турнира прошли 10 отборочных туров — Фиджитал Игры.