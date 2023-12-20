Столяров рассказал о создании Международной федерации фиджитал-спорта

Руководитель турнира «Игры будущего» Игорь Столяров сообщил, что международная федерация фиджитал-спорта создана в Гонконге и в скором времени начнет прием членов в ряды организации.

«Что касается международной федерации, то она действительно уже существует и в скором времени начнет прием членов, наших международных партнеров, в свои ряды. Она была создана в Гонконге нашими большими друзьями и очень влиятельными международными функционерами, которые, несмотря на все внешнее давление, помогают нашему проекту, а также фиджитал-спорту жить и развиваться. Имена озвучивать не стану, вы скоро все узнаете», — приводит слова Столярова ТАСС.

Первые «Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности.