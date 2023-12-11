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Игры будущего

Сегодня, 12:44

Тихонов считает, что «Игры будущего» будут интересны молодежи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Краснодара» Андрей Тихонов заявил, что формат «Игр будущего» является необычным и интересным для молодежи.

«Я в приставку не играю, к киберспорту не имею никакого отношения, но мои дети играют. Время идет вперед, я знаю, что этим увлекаются молодые футболисты, это один из способов проводить время на сборах. Что касается состязания в реальном футболе и компьютерном, это необычный формат. Мне кажется, он больше рассчитан на молодое поколение, для них это будет интересно», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Первые «Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Источник: https://tass.ru/sport/19503953
Андрей Тихонов
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