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Игры будущего

Сегодня, 14:26

В ОАЭ сообщили о сотрудничестве с Россией по Играм будущего

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор Главного управления спорта ОАЭ Ганим Аль Хаджери заявил, что страна на всех уровнях сотрудничают с Россией по поводу организации Игр будущего.

«Я думаю, что у этих Игр есть потенциал для молодежи и для того, чтобы в будущем изменить правила игры, которые есть в мире. Мы очень рады принять у себя их в 2025 году. Мы будем смотреть, какое влияние это окажет. Мы верим, что это станет чем-то, что изменит будущее вида спорта, который будет сочетаться с киберспортом. Так что мы с нетерпением ждем этих Игр. Мы сотрудничаем с Россией во всех аспектах, особенно на уровне министерства, на правительственном уровне с Россией, но также и с другими федерациями, которые отвечают за проведение таких Игр, они также поддерживают связь», — приводит слова Хаджери ТАСС.

В ОАЭ Игры будущего пройдут в 2025 году.

Первый турнир прошел в этом году в Казани с общим призовым фондом в размере 10 миллионов долларов. В Играх будущего приняли участие более 260 международных команд и более двух тысяч участников из разных стран мира.

Источник: ТАСС

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