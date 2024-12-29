Валуев: «Главное спортивное событие 2024 года в России — Игры будущего»

Депутат Госдумы Николай Валуев назвал главное событие в российском спорте в 2024 году.

«На мой взгляд, главное спортивное событие 2024 года в России — Игры будущего, которые прошли в Казани. Это были самые крупные в мировой истории киберспортивные соревнования», — заявил Валуев «РБ Спорт».

Первые фиджитал-игры прошли на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо» с 21 по 23 сентября 2022 года по четырем дисциплинам: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, Beat Saber и гонки дронов.