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Игры будущего

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Валуев: «Главное спортивное событие 2024 года в России — Игры будущего»

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Депутат Госдумы Николай Валуев назвал главное событие в российском спорте в 2024 году.

«На мой взгляд, главное спортивное событие 2024 года в России — Игры будущего, которые прошли в Казани. Это были самые крупные в мировой истории киберспортивные соревнования», — заявил Валуев «РБ Спорт».

Первые фиджитал-игры прошли на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо» с 21 по 23 сентября 2022 года по четырем дисциплинам: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, Beat Saber и гонки дронов.

Источник: «РБ Спорт»
Николай Валуев
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