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Игры будущего

Сегодня, 15:05

Чернышенко отметил, что для подготовки к Олимпиаде нужно девять лет, а для «Игр будущего» — год

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на выставке-форуме «Россия» рассказал подробнее об «Играх будущего».

«Соревнования такого уровня объединяют большое количество спортсменов и аудиторию. Мы используем существующую инфраструктуру, которые создавались для международных событий в Казани. Но любая страна, школа может проводить фиджитал-соревнования», — приводит слова вице-премьера ТАСС.

Также Чернышенко отметил, что для подготовки к Олимпийским играм нужно девять лет, где два года занимает заявочный процесс, а семь лет — строительство. В свою очередь для проведения «Игр будущего» необходим всего один год.

«Игры будущего» пройдут с 23 февраля по 3 марта 2024 года в Казани.

Источник: https://tass.ru/sport/19204263
Дмитрий Чернышенко
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