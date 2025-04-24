В Сириусе прошел чемпионат России по фиджитал спорту

В соревнованиях, организованных Всероссийской федерацией фиджитал спорта (ВФФС), приняли участие более 120 спортсменов.

С 20 по 23 апреля спортсмены состязались в двух дисциплинах: двоеборье — тактическая стрельба и ритм-симулятор. Лучшие команды и спортсмены страны боролись за звание чемпиона и право принять участие в Фиджитал Играх-2025, являющихся ключевым турниром на «Пути Чемпиона» для квалификации на Игры будущего-2026 в Казахстане.

Турнир подарил болельщикам множество ярких матчей, неожиданных поворотов и незабываемых эмоций. В завершающий день мероприятий были подведены итоги, объявлены победители и призеры, озвучены лучшие результаты.

Фото пресс-служба ВФФС

Артем Симонов из Липецкой области стал чемпионом России по фиджитал спорту в дисциплине ритм-симулятор, одержав победу в напряженном финальном поединке. Серебряная медаль досталась Константину Фоминых (Курская область), а бронзовым призером стал Илья Пожидаев (Курская область).

В дисциплине двоеборье — тактическая стрельба золотые медали завоевала команда Liga Pro Team из Москвы, уверенно обыграв в финале соперников со счетом 22:9 (цифровой сегмент — 13:8; физический сегмент — 9:1), а также прошедшая весь турнир без поражений. Команда DONSTU ESPORTS из Ростовской области стала серебряным призером, проявив упорство и мастерство на протяжении всего турнира. По результатам финала нижней сетки VZ_Team из Самарской области заняли третье место.

Фото пресс-служба ВФФС

В программу чемпионата России 2025 года было включено также важное образовательное мероприятия для спортсменов, тренеров и представителей региональных федераций фиджитал спорта.

В заключительный день прошла торжественная церемония закрытия. Для почетных гостей были организованы три зоны, посвященные разным дисциплинам: ритм-симулятору, двоеборью — тактической стрельбе и фиджитал-гонкам. В зоне фиджитал-гонок участники познакомились ближе с инновационной разработкой, объединяющей виртуальные гоночные симуляторы и RC-автомобили. Каждый желающий смог попробовать себя в роли гонщика-спортсмена, совершив пробный заезд.

Церемония закрытия соревнований началась с приветственного слова заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

«Фиджитал спорт — это движение, объединяющее поколения и страны, передовые технологии и классические спортивные дисциплины. Игры будущего, которые с триумфом прошли в Казани в 2024 году по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина, получили признание на международном уровне и создали фундамент для будущих свершений. Чемпионат России по фиджитал спорту — событие, где физическая выносливость и цифровое мастерство снова соединяются в единое целое.

Усердные тренировки, талант и стремление к совершенству участников чемпионата — залог будущих побед. Желаю не останавливаться на достигнутом, продолжать тренироваться, мечтать и побеждать», — подчеркнул вице-премьер.

Фото пресс-служба ВФФС

На торжественной церемонии выступил президент Всероссийской федерации фиджитал спорта, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

«Мир меняется стремительно, современные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Сегодняшний спорт уже немыслим без них. Фиджитал спорт в этом отношении — самый инновационный и перспективный. Он помогает развивать физические данные, выносливость, оттачивая внимание и реакции. Это не просто мода. Это перспективное направление, благодаря которому молодежь все чаще вовлекается в спорт. Соревнования, которые проводит наша федерация, важная ступень, помогающая спортсменам подниматься к новым вершинам», — сказал Нагорный.

Он отметил, что подрастающее поколение воспринимает цифровую часть игры уже не как досуг, а как теоретические навыки и знания, которые можно применять в физических активностях. Соорганизатором чемпионата в этом году стало движение «Здоровое Отечество», которое традиционно поддерживает инициативы, направленные на развитие молодежного спорта.

Фото пресс-служба ВФФС

«Одной из основных идей фиджитал спорта является мотивация подрастающего поколения к физической активности через использование технологий. Сплав физических упражнений и виртуальных достижений позволяют спортсмену тренироваться с увлечением, развиваясь и получая навыки, которые пригодятся в дальнейшей жизни: ловкость, скорость реакций, координацию, силу и командный дух. Сложно переоценить значение этого вида спорта для современной молодежи», — сказала председатель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

Особую благодарность от имени федерации получили двукратный призер Олимпийских игр по боксу, председатель правления общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Раимкуль Малахбеков, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин.