В Казани пройдут самые масштабные Фиджитал Игры

В Казань пройдет десятые Фиджитал Игры, в которых примут участие команды из 17 стран.

Самый масштабный фиджитал-турнир начнется 5 октября, а его участники будут бороться за право попасть на «Игры Будущего-2024».

Команды будут выявлять лучших в семи дисциплинах. В двух из них — фиджитал-баскетболе и фиджитал-футболе — соревнования пройдут в международном формате. В них примут участие спортсмены из Испании, Китая, Сербии, Турции, Камеруна, Нигерии, Таиланда, Туниса, Чили и других стран.

«Игры Будущего» — международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях.

В первых «Играх Будущего», которые пройдут в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года, примут участие 256 опытных команд и более 2000 спортсменов из разных стран в 16 инновационных дисциплинах.