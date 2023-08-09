Команда Old G. стала победителем футбольного квиза от «СЭ»

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7 августа в Москве состоялся первый в этом сезоне квиз от «Спорт-Экспресса» «Знаешь ли ты?». Интеллектуальная викторина, которая проводилась в баре «Золотая вобла», на этот раз собрала 17 команд. Все они преодолели шесть раундов с заданиями разного уровня сложности.
Победителем стал коллектив под названием Old G., который набрал 113 баллов и всего на одно очко опередил команду с говорящим названием Neverkusen. Замкнули тройку призеров участники под ником-отсылкой к MLS — Major League, Suck it. В их активе оказалось 108 очков.
Следующий квиз — в сентябре. Не пропусти анонс и прими участие в увлекательной игре!