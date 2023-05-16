Чьи футболисты стоят дороже: «Реала» или «Сити»? Тест к полуфиналу Лиги чемпионов

Стоит учитывать не только уровень игрока, но и другие факторы.

Первая игра полуфинала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» завершилась вничью — 1:1. Ничего удивительного, ведь два топ-клуба почти равны друг другу по силам, что подтверждает и стоимость их игроков: согласно данным портала Transfermarkt, общая ценность состава «Ман Сити» составляет чуть больше 1 миллиарда евро, а испанского гранда — 860 миллионов. А пока команды готовятся вновь сойтись лицом к лицу, мы вместе с PARI предлагаем вам проверить, кто чуть дороже конкурентов, а кто — наоборот. Погнали!

Напомним, что «СЭ» запустил игровой портал с тестами и квизами. Чтобы перейти на него, нажмите сюда.