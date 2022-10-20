Кто был первым русским капитаном клуба НХЛ? Кроссворд про наших звезд за океаном

Сегодня, 10:30
В октябре стартовал очередной регулярный чемпионат НХЛ. Российские звезды — Панарин, Кучеров, Овечкин, Капризов, Василевский и остальные, как всегда, на ведущих ролях в своих клубах. НХЛ стала лигой с большим числом хоккеистов из нашей страны больше 30 лет назад, и за это время накопилось огромное количество интереснейших сюжетов по этому поводу. Теме «Россияне в НХЛ» и посвящен наш очередной кроссворд.
* Кроссворд про Игоря Акинфеева
* Кроссворд про российских футболистов в Англии