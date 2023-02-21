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Игры

Сегодня, 16:57

Atomic Heart занимает первое место в мировом топе продаж в Steam

Ана Горшкова
Корреспондент
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Компьютерная игра в жанрах шутера от первого лица Atomic Heart стала самой востребованной игрой в Steam, сообщает Valve.

21 февраля в 02.00 по московскому времени состоялся релиз игры в Steam. Шутер от студии Mundfish возглавил топ-100 игр цифрового магазина Steam по объему выручки.

Пиковый онлайн Atomic Heart: 7:00 мск — 23 720 человек, 15:13 мск — 32 057 человек, 15:55 мск — 35 177 человек.

В России и странах Восточной Европы ПК-версия Atomic Heart вышла эксклюзивно в VK Play.

Atomic Heart сюжетно относится к жанру альтернативной истории — в мире игры Советский Союз в 50-х годах пошел по пути максимального развития науки, став самой технологически развитой страной в мире. Главному герою — спецагенту П-3 — предстоит сразиться с восставшими роботами.

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