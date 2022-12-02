Появился лидер общего зачета! Прошла вторая игра квиза от «Спорт-Экспресса»

Тройка призеров осталась прежней.

В дни, когда на полях далекого Катара бурлят страсти чемпионата мира-2022, в Москве прошел второй этап сезона в квизе «Знаешь ли ты?» от «Спорт-Экспресса». Причем посвящен он был не только самой популярной игре с мячом. Конечно, от вопросов про футбол полностью уйти нельзя, но на этот раз место нашлось и хоккею, и волейболу, и баскетболу, и даже экзотическим видам спорта.

В уютном спортбаре «Друзья» у станции метро «Автозаводская» собрались более 40 участников, образовавших девять команд. Среди них, кстати, четверка лучших с прошлой игры в полном составе — ребята серьезно настроены побороться за победу в общем зачете сезона. Как и в прошлый раз, в зале можно было увидеть известных журналистов, причем не только из редакции «СЭ».

Федор Успенский, Фото «СЭ»

От Сенегала до «Авангарда»

До начала игры спортивные знатоки успели увидеть битву за место в плей-офф между Эквадором и Сенегалом, причем симпатии болельщиков разделились. В итоге победу со счетом 2:1 праздновала африканская команда. И те, кто переживал за нее, получили перед началом квиза заряд положительных эмоций.

Впрочем, как только зазвучал голос ведущего, дела футбольные отошли на второй план — команды сосредоточились, напрягли извилины и принялись отвечать на вопросы. Заковыристые задачи стали попадаться с самого начала — даже в разминке, где нужно выбирать из четырех вариантов ответа, ни одна из команд не получила стопроцентного результата. Кто-то не вспомнил, что украшает главный приз Уимблдонского турнира, кто-то не назвал номер, закрепленный в футбольном «Спартаке» за болельщиками.

А вот во втором раунде, посвященном художественным афишам хоккейного «Авангарда», и в третьем — традиционной игре в ассоциации нескольким командам удалось выбить сотню. Хотя это было непросто. Сопоставить известные картины с клубами КХЛ — задача нетривиальная. Как и попытка назвать спортсмена по четырем подсказкам, на первый взгляд между собой не связанным.

По результатам разогревочных раундов определилась четверка лидеров — как раз те самые команды, ставшие лучшими в предыдущей игре про футбол. Смена темы не помешала коллективам Major League, Suck It!, Old G, Neverkusen и «Ну у тебя и Барсов» возглавить гонку за победой. Впрочем, вся борьба была еще впереди.

Федор Успенский, Фото «СЭ»

Игра на максимум

Чтобы войти в тройку лучших и получить призы и сувениры от организаторов квиза «Знаешь ли ты?» от «Спорт-Экспресса», надо было проявить недюжинную эрудицию и умение логически рассуждать. А также грамотно рисковать.

Это подтвердил уже основной раунд — «Своя игра», где неправильные ответы караются вычитанием очков, внесла серьезные коррективы в таблицу. Удивительно, но и здесь нашлась команда, набравшая максимально возможное количество баллов. Хотя тема про названия волейбольных клубов не всем оказалась по силам — на четыре из пяти вопросов процент правильных ответов оказался ниже половины. С честью пройдя через это испытание, «Ну у тебя и Барсов» вырвались в лидеры, а занявшая второе место в раунде «Пояснительная бригада» подтянулась к остальным претендентам.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Закрепить успех игроки «Ну и тебя и Барсов» смогли и в классическом «Что? Где? Когда?». Они заняли первое место, став единственными, кто нашел верный ответ на два вопроса. Один был посвящен призу лучшему игроку сезона в «Динамо» конца 1980-х, а второй — необычному дерби в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Полученное командой «Ну у тебя и Барсов» преимущество в основном раунде позволило им в итоге стать победителями второй игры сезона квиза «Знаешь ли ты?» от «Спорт-Экспресса». Хотя в заключительном блице со ставками конкуренты сделали все возможное, но в итоге Old G второй раз подряд остались с серебром, а Major League, Suck It! сменили золото на бронзу. Нас ждет увлекательная борьба за титул!

Фото Федор Успенский, «СЭ»

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