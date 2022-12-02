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Сегодня, 11:00

Появился лидер общего зачета! Прошла вторая игра квиза от «Спорт-Экспресса»

Антон Бабошин
Корреспондент
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Тройка призеров осталась прежней.

В дни, когда на полях далекого Катара бурлят страсти чемпионата мира-2022, в Москве прошел второй этап сезона в квизе «Знаешь ли ты?» от «Спорт-Экспресса». Причем посвящен он был не только самой популярной игре с мячом. Конечно, от вопросов про футбол полностью уйти нельзя, но на этот раз место нашлось и хоккею, и волейболу, и баскетболу, и даже экзотическим видам спорта.

В уютном спортбаре «Друзья» у станции метро «Автозаводская» собрались более 40 участников, образовавших девять команд. Среди них, кстати, четверка лучших с прошлой игры в полном составе — ребята серьезно настроены побороться за победу в общем зачете сезона. Как и в прошлый раз, в зале можно было увидеть известных журналистов, причем не только из редакции «СЭ».

Квиз «СЭ». Фото Федор Успенский, "СЭ"
Федор Успенский, Фото «СЭ»

От Сенегала до «Авангарда»

До начала игры спортивные знатоки успели увидеть битву за место в плей-офф между Эквадором и Сенегалом, причем симпатии болельщиков разделились. В итоге победу со счетом 2:1 праздновала африканская команда. И те, кто переживал за нее, получили перед началом квиза заряд положительных эмоций.

Впрочем, как только зазвучал голос ведущего, дела футбольные отошли на второй план — команды сосредоточились, напрягли извилины и принялись отвечать на вопросы. Заковыристые задачи стали попадаться с самого начала — даже в разминке, где нужно выбирать из четырех вариантов ответа, ни одна из команд не получила стопроцентного результата. Кто-то не вспомнил, что украшает главный приз Уимблдонского турнира, кто-то не назвал номер, закрепленный в футбольном «Спартаке» за болельщиками.

А вот во втором раунде, посвященном художественным афишам хоккейного «Авангарда», и в третьем — традиционной игре в ассоциации нескольким командам удалось выбить сотню. Хотя это было непросто. Сопоставить известные картины с клубами КХЛ — задача нетривиальная. Как и попытка назвать спортсмена по четырем подсказкам, на первый взгляд между собой не связанным.

По результатам разогревочных раундов определилась четверка лидеров — как раз те самые команды, ставшие лучшими в предыдущей игре про футбол. Смена темы не помешала коллективам Major League, Suck It!, Old G, Neverkusen и «Ну у тебя и Барсов» возглавить гонку за победой. Впрочем, вся борьба была еще впереди.

Квиз «СЭ». Фото Федор Успенский, "СЭ"
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Игра на максимум

Чтобы войти в тройку лучших и получить призы и сувениры от организаторов квиза «Знаешь ли ты?» от «Спорт-Экспресса», надо было проявить недюжинную эрудицию и умение логически рассуждать. А также грамотно рисковать.

Это подтвердил уже основной раунд — «Своя игра», где неправильные ответы караются вычитанием очков, внесла серьезные коррективы в таблицу. Удивительно, но и здесь нашлась команда, набравшая максимально возможное количество баллов. Хотя тема про названия волейбольных клубов не всем оказалась по силам — на четыре из пяти вопросов процент правильных ответов оказался ниже половины. С честью пройдя через это испытание, «Ну у тебя и Барсов» вырвались в лидеры, а занявшая второе место в раунде «Пояснительная бригада» подтянулась к остальным претендентам.

Квиз «СЭ». Фото Федор Успенский, "СЭ"
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Закрепить успех игроки «Ну и тебя и Барсов» смогли и в классическом «Что? Где? Когда?». Они заняли первое место, став единственными, кто нашел верный ответ на два вопроса. Один был посвящен призу лучшему игроку сезона в «Динамо» конца 1980-х, а второй — необычному дерби в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Полученное командой «Ну у тебя и Барсов» преимущество в основном раунде позволило им в итоге стать победителями второй игры сезона квиза «Знаешь ли ты?» от «Спорт-Экспресса». Хотя в заключительном блице со ставками конкуренты сделали все возможное, но в итоге Old G второй раз подряд остались с серебром, а Major League, Suck It! сменили золото на бронзу. Нас ждет увлекательная борьба за титул!

Квиз «СЭ». Фото Федор Успенский, "СЭ"
Фото Федор Успенский, «СЭ»

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Знаешь ли ты? Стартовал первый сезон спортивных квизов от «Спорт-Экспресса»