Ассоциация гольфа России отреагировала на предложение исключить вид спорта из школьной программы

Ассоциация гольфа России (АГР) продолжит свою образовательную деятельность и будет поддерживать спортсменов и программы, развивающие этот вид спорта в регионах.

«Министерство просвещения РФ весной 2024 года включило модуль «гольф» в перечень дисциплин для занятий по физической культуре в образовательных учреждениях и предлагает исключить его осенью 2024 года. У гольфа было только лето для реализации проекта, рабочий период которого в школах — это учебный год, начинается с осени 2024 года. В России гольф — молодой вид спорта, официальной истории чуть больше 30 лет. Гольф — один из сложнейших видов спорта, который требует максимальной концентрации, интеллектуальных способностей, физической подкованности и выносливости.

Сегодня на поле в клубе Пестово проходит турнир спортивных клубов с участием ЦСКА, «Спартака», «Динамо» (Санкт-Петербург), «Ак Барса» и других команд — на поле вышли наши титулованные спортсмены, заслуженные мастера спорта, олимпийские чемпионы и призеры, чемпионы мира — Светлана Журова (конькобежный спорт), прославленные хоккеисты: Илья Ковальчук, Сергей Федоров, Виталий Прохоров. Напомним, что программа «Развитие гольфа в системе школьного образования» или в народе «Школьный гольф» реализуется больше 15 лет, 7 лет назад был дан новый импульс программе. Сейчас «Школьный гольф» — это 19 регионов, соревнования Всероссийской школьной лиги гольфа и десятки тысяч играющих детей», — сообщили ТАСС в АГР.