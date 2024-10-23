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Сегодня, 20:55

Более 275 гольфисток призвали отстранить от соревнований трансгендера

Алина Савинова
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Более 275 гольфисток объединились, чтобы направить письмо в Женскую профессиональную ассоциацию гольфа (LPGA), Американскую ассоциацию гольфа и Международную федерацию гольфа с просьбой отстранить от женских турниров трансгендера Хейли Дэвидсон, сообщает Outkick.

«Мы все знаем, что не может быть равных спортивных возможностей для женщин без отдельной женской категории для гольфа. Тем не менее, LPGA продолжает пропагандировать политику, которая позволяет спортсменам-мужчинам квалифицироваться, соревноваться и побеждать в женском гольфе, даже когда несколько национальных и международных руководящих органов спорта и законодательные органы штатов все чаще отвергают эту несправедливую и неравную политику, которая вредит спортсменкам», — говорится в письме.

В своем обращении спортсменки также перечислили ряд пунктов, описывающих разницу между мужчинами и женщинами-гольфистками. Они отметили, что «быть женщиной не равнозначно тому, чтобы быть мужчиной с понижением силы». Гольфистки выразили надежду, что организации поддержат их позицию и примут оперативное решение по данному вопросу.

В начале этого года LPGA заявила о намерении пересмотреть правила относительно допуска трансгендеров к женским турнирам. Однако пока организация не внедряла каких-либо изменений.

Источник: Outkick
гольф

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