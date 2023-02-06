Чемпион НБА По Газоль опередил Бэйла в турнире по гольфу в Калифорнии

Двукратный чемпион НБА испанец По Газоль опередил экс-игрока «Реала» Гарета Бэйла в зачете любителей в дебютном для футболиста турнире по гольфу в PGA Tour.

Турнир закончился досрочно из-за погодных условий. Газоль в паре с профессионалом Марком Хаббардом занял десятое место. Бэйл и его напарник Джозеф Брамлетт расположились на 17-й строчке. Победителями стали игрок Национальной футбольной лиги (НФЛ) Аарон Роджерс и гольфист Бен Сильверман.