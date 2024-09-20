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Сегодня, 06:30

Журова призвала сохранить гольф в школьной программе по физкультуре

Руслан Минаев
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что нужно сохранить гольф в школьной программе по физической культуре.

«Надо предложить обществу это обсудить. Конечно, не во всех городах можно развивать гольф и школьный гольф, — цитирует Журову ТАСС. — Но в ряде школ закуплено оборудование, все работает, даже в детских садах оно есть, проводятся даже соревнования среди дошкольных учреждений. Все почему-то думают, что необходимо гигантское поле и дорогое оборудование, но это специальный гольф с пластиковыми клюшечками, доступным оборудованием. В гольфе все держится на честности и правилах настоящей чистой игры».

Ранее Министерство просвещения России предложило убрать модули «Гольф» и «Чир-спорт» из уроков физической культуры.

Источник: ТАСС
гольф
Светлана Журова

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