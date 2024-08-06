Христенко оценил попадание гольфистки Гусевой в топ-100 мирового рейтинга

Президент Ассоциации гольфа России (АГР) Виктор Христенко заявил, что выступления гольфистки Наталии Гусевой, первой из россиянок вошедшей в топ-100 мирового рейтинга, является импульсом для подрастающего поколения.

Гусева в данный момент занимает 96-ю строку мирового профессионального рейтинга. Спортсменке 21 год.

«Россиянка Наталия Гусева — в топ-100 мирового профессионального рейтинга — громкое событие не только в карьере спортсменки, но и для всего российского гольфа. За первые полгода сезона мы уже привыкли ночью смотреть трансляцию или следить за обновлениями лайфскоринга, когда Наташа выходит на старт. После успешного выступления Наташи на соревновании в Портленде, где она по ходу часто возглавляла турнирную таблицу и в итоге остановилась на втором месте со счетом минус 20, обновив сразу несколько своих личных рекордов в LPGA (Женская профессиональная ассоциация гольфа), мы с волнением ожидали ее продвижения в мировом рейтинге. Реальность нас не подвела», — приводит слова Христенко ТАСС.