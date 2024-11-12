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Сегодня, 15:40

Христенко оценил шансы гольфистки Гусевой заработать 1 миллион долларов в дебютном сезоне

Камила Абдурахманова
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Президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко рассказал, что российская гольфистка Наталия Гусева может стать первой и самой молодой гольфисткой, заработавшей 1 миллион долларов в дебютном сезоне на профессиональном уровне.

«У Наташи есть все шансы стать самым молодым миллионером из гольфистов в первый год своей карьеры. Впереди еще два турнира с общим призовым фондом 15 миллионов долларов, и я не сомневаюсь, что она достигнет отметки в 1 миллион долларов», — приводит слова Христенко ТАСС.

В этом году 21-летняя гольфистка Гусева впервые вошла в топ-100 мирового рейтинга. На данный момент она заработала 830 тысяч долларов в турнирах Мирового тура.

Источник: ТАСС

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