Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Гольф
Главная
Гольф

Сегодня, 03:39

Христенко считает 2024 год лучшим в истории российского гольфа

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Президент Ассоциации гольфа России (АГР) Виктор Христенко поделился мнением о выступлении российских спортсменов в 2024 году.

«2024 год — лучший год в истории российского гольфа. Наташа Гусева входила в топ-100 мирового рейтинга, получила звание мастера спорта международного класса, уверен, что она могла войти в десятку на Олимпиаде в Париже. Надеюсь, что уже на следующей Олимпиаде будем представлены и в женском формате, и мужском. Попасть в топ-60, чтобы отобраться на Игры, — это реально», — приводит слова Христенко ТАСС.

На данный момент Гусева занимает 113-ю строчку мирового рейтинга, в августе российская гольфистка занимала 96-е место.

Источник: ТАСС
гольф

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Бывший президент «Анкарагюджю» получил тюремный срок за нападение на судью
Следователи раскрыли серию похищений девушек в центре Москвы
Песков рассказал, как Россия ответит на попытки разрешить ВСУ бить вглубь РФ
Вячеслав Дацик: «Сашу Емельяненко за такие слова любой боец СВО убьет»
СМИ узнали о назначении экспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
Что происходит в «Спартаке» после отставки Амарала
Сегодня
Вчера
Неделя