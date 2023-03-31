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Сегодня, 12:38

Христенко считает дискриминационной позицию МОК по допуску россиян

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент ассоциации гольфа России Виктор Христенко оценил критерии МОК по допуску россиян на международные соревнования.

«То, что касается последних заявлений МОК, тут трудно что-то комментировать — это, конечно, дискриминационная позиция. Очевидно, что мало что изменилось по сравнению с прошлыми рекомендациями МОК. Тексты этих рекомендаций разрастаются — видно, что поработали опытные юристы, которые сделали все кругло, еще более глубоко, еще более туманно. Но по смыслу ничего не поменялось — это очевидная дискриминация российских спортсменов, которая не добавляет никакого оптимизма в отношении Олимпийских игр», — приводит слова Христенко ТАСС.

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Источник: https://tass.ru/sport/17415733
МОК
ОКР
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