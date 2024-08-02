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Сегодня, 20:55

Нагиев и Чекалина — чемпионы Московской области по гольфу

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Давид Нагиев и Александра Чекалина стали победителями открытого чемпионата Московской области по гольфу, завершившегося в пятницу на поле клуба «Агаларов гольф энд кантри».

После первого дня в абсолютном зачете лидировала Чекалина, опережавшая не только девушек, но и всех мужчин, но сыграть второй раунд так же успешно ей не удалось. В итоге она до последнего удара боролась за победу в женском зачете с Полиной Мариной. После 36 сыгранных лунок счет был одинаковым, и потребовалась довольно редкая для гольфа переигровка. На 10-й лунке, которую претенденткам на золото пришлось сыграть повторно, Чекалина оформила «берди» и забрала титул. Марина — вторая, бронза — у Алисы Молокановой.

«Никто не будет спорить, что мы увидели прекрасные соревнования с участием лучших спортсменов страны, — отметил на награждении первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич. — Одна переигровка чего стоит. Это был потрясающий турнир, высокое напряжение, и я счастлив, что нашей федерации удалось в нынешнем году организовать такое событие. Конечно, сделать это нам бы не удалось без помощи клуба «Агаларов» — условия здесь созданы достойные «мейджора» PGA. По гринам, рафу, подходу к игрокам — по всему. Низкий за это поклон. Кто не видел трансляцию, обязательно пересмотрите, картинка просто потрясающая. Но главные люди здесь — наши гольфисты. В России прекрасные спортсмены, посмотрите, сколько молодых игроков показали отличные результаты. Поэтому у нашего гольфа хорошее будущее, примером тому Наталья Гусева, успешно выступающая в профессиональной серии LPGA».

Что касается мужского зачета, то в нем после первого раунда лидировали Егор Ерошенко, который неделю назад стал чемпионом России, и Давид Нагиев, становившийся сильнейшим в стране два года назад. Но второй день, в отличие от первого прошедший без дождя и при хорошей погоде, у Ерошенко не задался, и он не попал даже в топ-10. Нагиев же уверенно преодолевал одну лунку за другой и стал первым, опередив Максима Здановича сразу на пять ударов. Третьим финишировал Андрей Павлов. Кроме того, Нагиев оформил победу и в абсолютном зачете, получив чек на миллион рублей.

Чемпионат Московской области

Мужчины

1. Давид Нагиев — -4

2. Максим Зданович — +1

3. Андрей Павлов — +2

Женщины

1. Александра Чекалина — +3 (переигровка -1)

2. Полина Марина — +3 (0)

3. Алиса Молоканова — +5

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