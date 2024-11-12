Российская гольфистка Гусева поднялась на 90-е место мирового рейтинга

Президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко рассказал о том, что российская гольфистка Наталия Гусева поднялась на 90-е место в мировом рейтинге.

«Новая глава в истории российского гольфа. В этом году успех Наталии стал для меня огромной радостью. С 2016 по 2019 год Наталия, тогда юниорка, была главной звездой «Команды мечты», защищая цвета российского флага на европейских турнирах. Итоги первого года Наталии в LPGA (международная организация, занимающаяся проведением профессиональных турниров по гольфу среди женщин): она вошла в топ-25 сильнейших игроков тура, вошла в топ-100 сильнейших в мировом рейтинге профессиональных гольфисток. Спортсменке было присвоено звание мастера спорта международного класса. И это означает, что наши гольфисты могут выдерживать конкуренцию на зарубежных соревнованиях среди стран, где гольф имеет давнюю историю», — цитирует Христенко ТАСС.

В этом году гольфистка Гусева впервые вошла в первую сотню мирового рейтинга. Ей 21 год.