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Сегодня, 14:06

Российская гольфистка Гусева считает себя одной из лучших в туре

Виктория Кравченко
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Российская гольфистка Наталия Гусева сообщила, что рада играть наравне с лучшими спортсменами мира.

«Я очень рада быть в таких турах, как LPGA, Европейский тур, и играть наравне с лучшими, и себя я тоже считаю одной из лучших. Среди игроков LPGA много девочек из Epson Tour, поэтому намного легче, со многими знакома. Плюс сам тур организовывает для нас, новичков LPGA, специальные ивенты, где мы общаемся, проводим время, например, ужинем вместе. Очень приятно, что такое делает тур для нас, дает возможность познакомиться», — цитирует Гусеву ТАСС.

Гусева первой из россиянок вошла в топ-200 мирового профессионального женского рейтинга. Она занимает 195-ю строчку.

Источник: https://tass.ru/sport/20690009
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