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Сегодня, 17:42

Российская гольфистка Наталия Гусева прошла квалификацию в LPGA-Tour

Руслан Минаев
Наталия Гусева.
Фото Соцсети
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Россиянка Наталия Гусева отобралась в Женскую профессиональную ассоциацию гольфа (LPGA) в сезоне-2024. Полученный статус позволяет участвовать в самых престижных турнирах мира.

«Я невероятно рада новой главе своей жизни и возможности играть с лучшими гольфистками в мире! Я искренне хочу поблагодарить мою потрясающую команду, которая меня всегда поддерживала», — написала Гусева в соцсети.

20-летняя спортсменка завершила большой квалификационный турнир LPGA Q-Series на 23-м месте. Россиянка сыграла за «-12» (68-70-71-68-70-71).

Всего в турнире принимали участие 104 спортсменки, из которых 50 гарантировали себе участие в главной лиге американского женского гольфа.

В сентябре Гусева победила в турнире Black Desert Resort Championship в городе Мидуэй, штат Юта с призовым фондом 375 тысяч долларов.

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