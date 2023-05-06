Российских гольфистов допустили до соревнований в нейтральном статусе

Правление Международной федерации гольфа (IGF) приняло решение допустить россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт организации.

Российские и белорусские гольфисты смогут участвовать в международных турнирах только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Также они должны будут соответствовать антидопинговым правилам. Флаги, гимны, цвета или другая символика, связанная с Россией и Белоруссией, запрещаются во время соревнований. К международным турнирам не будут допущены спортсмены, поддерживающие СВО, а также те, у кого есть контракты с военными структурами и органами безопасности.

Сообщается, что IGF отложила принятие решения об участии россиян и белорусов в Олимпийских играх 2024 года до решения Международного олимпийского комитета (МОК) по этому вопросу.

МОК 28 февраля 2022 года рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. 28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. Организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.