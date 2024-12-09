Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Гольф
Главная
Гольф

Сегодня, 16:55

Трехкратная чемпионка России Малахова перешла в сборную Московской области

Telegram Дзен

Федерация гольфа Московской области объявила о расширении состава сборной. Из Москвы в областную команду перешла трехкратная чемпионка России Екатерина Малахова. Еще одна спортсменка Елизавета Кошкина в первый же сезон в составе подмосковной команды выиграла Спартакиаду учащихся и стала второй на первенствах России и Московской области.

Ближе к концу сезона присоединился к сборной Елисей Антропенко. Спортсмен стал победителем первенства Московской области и занял третье место на первенстве России.

Читайте также
В «Ростехе» заявили об использовании ВС РФ ракеты «Изделие-305» в зоне СВО
Международный день художника отметят 8 декабря
Пилот «Ред Булла» Ферстаппен и его девушка Келли Пике ждут ребенка
В Совфеде оценили заявление Трампа по Украине
Почему у «Зенита» мало шансов на чемпионство в этом сезоне
Суд отказал в изъятии земель в поселке «Сады Майендорф» в Барвихе
Сегодня
Вчера
Неделя