В Подмосковье состоялся первый турнир журнала «Гольф-клуб»

В Подмосковье на берегу Пестовского водохранилища прошел первый в истории турнир журнала «Гольф-клуб». Ивент приурочили ко дню рождения медиа — в 2024-м ему исполнился год. Событие собрало множество участников — членов и гостей гольф-клуба «Пестово». Организатором выступила издательница и главный редактор журнала Мария Петрикова.

Турнир прошел в максимально дружеской атмосфере, ведь многие участники оказались знакомы друг с другом. Среди них присутствовали известные люди — например, оперный певец Ильдар Абдразаков. Окружающая обстановка соответствовала настроению мероприятия — гольф-клуб находится вдали от городской застройки, посреди тишины лесов.

Также, помимо самого турнира, программа мероприятия включила вечерний фрагмент с торжественным награждением победителей, ужином и музыкальной частью с выступлением кавер-группы. Перед началом турнира гостей сопровождал сет диджея под открытым небом.

Развлекательную часть подготовили и для тех, кто не участвовал в турнире. Спустя два часа после старта состязания на территории гольф-клуба заработали развлекательные зоны. Перед вечерней частью были запланированы экскурсия на гольф-карах и открытый урок по гольфу.

Организатор турнира надеется, что теперь мероприятие станет ежегодным. В 2025-м Петрикова рассчитывает сделать его двухдневным. Размер гольф-клуба «Пестово» точно позволит осуществить задуманное — игровое поле имеет площадь 200 га и 18 лунок.