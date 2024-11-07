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Сегодня, 15:22

Виктор Христенко выдвинут на переизбрание на должность президента Ассоциации гольфа России

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Федерации гольфа Московской и Челябинской областей выдвинули Виктора Христенко кандидатом на должность президента Ассоциации гольфа России (АГР), которую он возглавляет с 2015 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

Отчетно-выборная конференция АГР состоится 11 ноября.

«Основным пунктом в повестке значится избрание президента АГР на предстоящий олимпийский цикл. Кандидатуру действующего президента ассоциации Виктора Борисовича Христенко выдвинули две региональные федерации гольфа — Московской и Челябинской областей», — рассказали ТАСС в пресс-службе.

Источник: ТАСС
гольф

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