Виктор Христенко выдвинут на переизбрание на должность президента Ассоциации гольфа России

Федерации гольфа Московской и Челябинской областей выдвинули Виктора Христенко кандидатом на должность президента Ассоциации гольфа России (АГР), которую он возглавляет с 2015 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

Отчетно-выборная конференция АГР состоится 11 ноября.

«Основным пунктом в повестке значится избрание президента АГР на предстоящий олимпийский цикл. Кандидатуру действующего президента ассоциации Виктора Борисовича Христенко выдвинули две региональные федерации гольфа — Московской и Челябинской областей», — рассказали ТАСС в пресс-службе.