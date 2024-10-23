Более 275 гольфисток потребовали отстранить трансгендера. Но он все равно принял участие в турнире

Хейли Дэвидсон обошла многих женщин.

По данным Outkick, в августе более 275 гольфисток отправили письмо в Женскую профессиональную ассоциацию гольфа, Ассоциацию гольфа США и Международную федерацию гольфа с просьбой отстранить трансгендера Хейли Дэвидсона от соревнований, однако «спортсменка» продолжает выступать, пусть и не во всех турнирах.

Что за письмо

В августе прошел предварительный этап LPGA Tour — серии турниров, в которых соревнуются лучшие гольфистки мира. Среди более, чем 300 участниц, был трансгендер Хейли Дэвидсон. По информации Outkick, 19 августа, за три дня до старта игр, более 275 спортсменок подписали письмо, адресованное Женской профессиональной ассоциации гольфа, Американской ассоциации гольфа и Международной федерации гольфа, с требованием отстранить от турнира бывшего мужчину.

«Мы все знаем, что не может быть равных спортивных возможностей для женщин без отдельной женской категории для гольфа. Тем не менее LPGA продолжает пропагандировать политику, которая позволяет спортсменам-мужчинам квалифицироваться, соревноваться и побеждать в женском гольфе. Для честности и справедливости женского гольфа крайне важно иметь четкую и последовательную политику участия, основанную на неизменном гендере игрока. Существуют различия между полами, которые особенно влияют на наш вид спорта — гольф.

Преимущество мужчин в ведении мяча оценивается примерно в 30 процентов. Это огромная разница в контексте спорта. Анатомические различия между мужчинами и женщинами влияют на скорость удара клюшкой и регулирование траектории мяча. У женщин более высокая средняя частота сердечных сокращений, и они сталкиваются с большими физиологическими требованиями во время игры, особенно на топовом уровне. Анатомические различия не устраняются при подавлении мужского тестостерона. Невозможно превратить мужчину в женщину. Быть женщиной не равнозначно быть менее сильным мужчиной», — говорилось в письме.

Фото соцсети

Дэвидсон все равно разрешили участвовать

Однако организаторы, видимо, не обратили внимания на письмо, которое подписали практически все участницы. Дэвидсон все равно выступила и заняла 42-е место, которое позволило ей продвинуться в следующий этап — суммарно там выступят 194 гольфистки.

При этом такой политики придерживаются далеко не все организаторы, проводящие соревнования по данному виду спорта. Так, в марте Хейли запретили заявляться на турнир NXXT Golf. Согласно регламенту, все спортсменки должны являться женщинами с самого рождения. В феврале такие же правила принял Cactus Tour, проходящий в Аризоне.

«Крайне важно поддерживать конкурентную честность, которая является краеугольным камнем женского спорта. Наша пересмотренная политика является отражением нашей непоколебимой защиты результатов и возможностей спортсменок. Для нашего Тура крайне важно поддерживать биологических женщин, обеспечивая равные условия», — заявил генеральный директор NXXT Стюарт Маккиннон.

Гольфистка была недовольна турнирном

Дэвидсон в студенчестве выступала среди мужчин. Она осталась недовольна этапом LPGA Tour, а точнее тем, каким вниманием в СМИ пользуется женский гольф.

«Очевидно, что консервативным СМИ следует отдать этим удивительным спортсменкам намного больше должного, а не принижать девушек и их возможности, пытаясь нападать на трансгендерных гольфистов», — написала Хейли в соцсетях.

Напомним, что в России запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, законом у нас запрещены пропаганда привлекательности смены пола и осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.