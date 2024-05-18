Лучшего гольфиста мира арестовали прямо во время турнира. Все из-за ДТП со смертельным исходом

Лидера мирового рейтинга Скотти Шеффлера обвиняют в неповиновении полиции, но даже после ночи в тюрьме он может войти в историю.

Пусть 27-летний Скотти Шеффлер в нашей стране пока не столь известен, как его соотечественник-американец Тайгер Вудс, именно он сейчас является лучшим гольфистом мира. Вида спорта, где победители топ-турниров зарабатывают даже больше, чем, скажем, теннисисты. Но прямо по ходу престижного PGA Championships Шеффлер был арестован американской полицией, проводившей расследования ДТП со смертельным исходом. Скотти грозит реальный срок за неповиновение приказам полиции, но его все же выпустили из тюрьмы, дав доиграть турнир, на котором он может войти в историю гольфа.

Отправил полицейского в больницу

Шеффлер стал суперзвездой в 2022 году после победы на престижнейшем Masters, где он обошел североирландца Рори Макилроя. Вскоре Скотти возглавил мировой рейтинг и к настоящему моменту в общей сложности находится на вершине 87 недель. В частности, в апреле он выиграл еще один Masters, а теперь замахнулся и на второй из четырех «мейджоров» (аналог турниров «Большого шлема» в теннисе) подряд. Если Шеффлер выиграет и PGA Championships-2024, то станет всего лишь пятым гольфистом с 1960 года, кому удастся победить на двух первых «мейджорах» в сезоне. Но на пути к историческому достижению встали не только соперники, но и полиция Луисвилля (штат Кентукки), где и проходит турнир.

Дело в том, что на территории соревнований произошел трагический форс-мажор — пешехода (вскоре выяснилось, что это был 69-летний продавец Джон Миллс), когда тот переходил дорогу по полосе для турнирного движения, насмерть сбил автобус. Место трагедии оцепила полиция, которая останавливала проезжавшие мимо автомобили для проверки. Решили они остановить и авто, на котором ехал и Шеффлер к гольф-клубу «Вальгалла». Но тот приказ проигнорировал. Мало того, когда полицейский схватился за его авто, продолжил движение, проехав еще метров десять. Детектив упал на землю, получив серьезные ушибы и ссадины. Его отправили в больницу, а лучшего гольфиста мира вытащили из машины, заковали в наручники и отправили в тюрьму.

Фото USA Today Sports

Грозит до десяти лет заключения

Департамент полиции Луисвилля сообщил, что Шеффлеру было предъявлено четыре обвинения, в том числе в нападении второй степени на полицейского после того, как его автомобиль повалил офицера на землю и ранил его.

Также гольфиста обвинили в преступном хулиганстве третьей степени, безрассудном вождении и игнорировании сигналов светофора со стороны полицейского, управляющего движением. Максимальным наказанием по этим обвинениям может быть тюремное заключение сроком до десяти лет.

Звездного гольфиста продержали в тюрьме несколько часов, сфотографировали в оранжевой тюремной робе, но все же выпустили, дав возможность продолжить участие в турнире. Причем после такого стресса он выступил просто блестяще, завершив день одним из лидеров и сохранив шансы на пятую победу в шести своих последних турнирах. Но понятно, что общественность интересовали подробности не только и не столько игры, а ареста.

«Я был, мягко говоря, взволнован. Офицер, который отвез меня в тюрьму, был очень добр. Он был великолепен. Мы мило поболтали в машине, это помогло мне успокоиться. А так меня трясло около часа, я бы сказал, от шока и страха. Когда я сидел в камере предварительного заключения или где-то еще, там был телевизор, и я мог видеть себя на ESPN. Выйти сюда и попытаться сыграть сегодня было определенно вызовом, но я сделал все возможное, чтобы контролировать свой разум, контролировать свое дыхание», — цитирует au.sports.yahoo.com Скотти после завершения соревновательного дня.

Фото USA Today Sports

Он также выступил с официальным заявлением, в котором отметил, что инцидент был «большим недоразумением», а позже сказал, что он шокирован и смущен арестом. «Я определенно никогда не предполагал, что когда-нибудь попаду в тюрьму, и я определенно никогда не представлял, что попаду в тюрьму утром перед одним из моих матчей. Я был благодарен за возможность продолжить соревноваться, и да, это определенно была хорошая игра в гольф», — приводит слова Шеффлера apnews.com.

Что ж, если Скотти сумеет выиграть супертурнир в такой ситуации, то, возможно, еще повысит свою популярность. Однако даже гигантские призовые в миллионы долларов и статус лидера мирового гольфа могут не спасти его от обвинительного приговора. Хотя понятно: защита надеется, что Шеффлер не сядет в тюрьму, а отделается штрафом.