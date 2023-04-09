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Сегодня, 14:15

От детского спорта к спорту высших достижений: Московская областная федерация — о развитии гольфа в России

Победители турнира.
Фото Федерация гольфа России
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В сезон-2023 федерация входит с большими планами, активно развивая три направления - социальный, любительский и профессиональный гольф.

Сейчас главная задача для федерации- поднять популярность гольфа через социальные программы для школьников, пенсионеров и всех жителей Подмосковья, чтобы игра была доступна людям. В планах на 2023 год - создание эффективной системы развития ребенка в гольфе, от детского спорта к спорту высших достижений.

Именно для развития профессионального гольфа федерация начала сотрудничество с Академией RNGC — единственным на сегодняшний день в России передовым центром профессиональной подготовки гольфистов с комплексной инфраструктурой, системой обучения и сформированным сообществом.

Федерация гольфа России

Основатели Академии RNGC Валерий Тупиков и Николай Афанасьев являются ведущими тренерами в нашей стране. Они воспитали более 15 мастеров спорта и кандидатов в мастера. Постоянно совершенствуя свои знания, за 20 лет работы им удалось выработать методологию обучения, необходимую для прогресса спортсменов. С 2023 года Николай Афанасьев, Валерий Тупиков и Павел Поляков стали тренерами сборной Московской области по гольфу.

Федерация гольфа России

В рамках сотрудничества Академия RNGC занимается спортивной подготовкой игроков, которые будут выступать на Всероссийских соревнованиях за сборную команду Московской областной Федерации гольфа. Помимо этого, на летней базе RNGC в гольф-клубе Links National пройдут сборы перед важными соревнованиями.

Федерация гольфа России

Уже в этом году состав подмосковной сборной значительно усилился благодаря сотрудничеству с Академией! На детско-юношеском турнире «Геленджик» сборная Московской области еще не занимала столько призовых мест. Вот список медалистов:

Артём Дунаев — 1 место среди юниоров 2005-2006 гр.

Кирилл Дунаев — 2 место среди мальчиков 2009-2013 гр.

Ульяна Тарунтаева — 1 место среди девушек 2007-2008 гр.

Вероника Крученко — 2 место среди юниорок 2005-2006 гр.

И это только начало! Стартует новый насыщенный сезон, в котором совместная работа федерации и Академии обязательно приведет к улучшению показателей игроков, откроет таланты и новые лица чемпионов.

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