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Сегодня, 11:45

Бей как Тайгер Вудс. Московская область продолжает воспитывать будущих чемпионов

Антон Бабошин
Корреспондент
Юный участник «Лиги будущих чемпионов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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На крупном детском турнире под Дмитровом выступили около сотни юных гольфистов.

Майское солнце, зеленая трава, отличная погода — сложив все это вместе, получим почти идиллическую картину весеннего дня неподалеку от Дмитрова. Но можно и еще кое-что добавить, например, спортивный праздник для нескольких десятков детей. Они собрались на поле клуба «Дмитров Гольф Резорт», чтобы принять участие в традиционном, уже четвертом по счету турнире из серии «Лига будущих чемпионов».

А гольф — один из лучших способов превратить просто хороший день в отличный. Это доказали 14 команд, приехавших со всего Подмосковья. Вместе с ними в первенстве области приняли участие также 36 лучших юных гольфистов в возрасте не старше 14 лет.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Гольф и мороженое

Ровно год назад в этом же клубе проходил первый подобный турнир, на который тогда собрались представители девяти школ. На тот момент они всего несколько месяцев как взяли в руки клюшки, пока еще пластиковые, и начали постигать азы гольфа. С тех пор «Лига будущих чемпионов» вместе со своими участниками уже успела встать на ноги и окрепнуть. Теперь это самый масштабный проект в детском гольфе в стране.

Светлана Журова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Недавно произошло событие, к которому вы все имеете непосредственное отношение: министерство образования официально включило гольф в школьную программу, — сказала ребятам олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова, давно увлекающаяся гольфом. — Поэтому хочу вам поаплодировать, вы активно приближали этот момент, участвуя в соревнованиях и показывая примером всей Московской области, что гольф — это здорово. Вы большие молодцы, так держать!

Участники турнира &laquo;Лига будущих чемпионов&raquo;. Будущих чемпионов собрали в Дмитрове. В Подмосковье будут растить звезд гольфа

А глава областной федерации Валерий Гаврилов после приветственного слова выполнил символический первый удар, заодно продемонстрировав возможности установленного на краю поля специального тренировочного комплекса. Он предназначен для отработки различных ударов и способен очень помочь гольфистам разного уровня, стремящимся улучшить технику. И, кстати, точно такой же комплекс выступил в качестве главного приза победителям турнира среди школьников. Говорят, если долго и упорно на нем заниматься, будешь бить почти как знаменитый гольфист Тайгер Вудс.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Уже через несколько минут после церемонии прозвучал сигнал, и 14 команд вступили в борьбу. В каждой было по четыре юных гольфиста и играющий тренер. На каждой из девяти лунок, специально оборудованных для детей, в зачет шли результат тренера и два лучших показателя его подопечных. И стоит отметить, что ребята действительно за год добились прогресса.

— Мы ведем активную работу, и результаты вы можете видеть на поле, — отметил вице-президент Федерации гольфа Московской области Максим Шокун. — На данный момент в регионе гольфом активно занимаются около 250 школьников. С дальнейшим ростом числа участников мы планируем проводить отборочные соревнования, победители которых будут приезжать на этапы «Лиги будущих чемпионов».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

В итоге уверенную победу в командном зачете отпраздновали спортсмены из СОШ № 1 поселка Шаховская. Год назад они на первом турнире были третьими, сейчас же забрали главный приз. А вот второе место прошлогодние победители из Рогачевской СОШ заняли, опередив команду гимназии «Дмитров» лишь по дополнительным показателям. Но наградили после торжественного обеда абсолютно все команды. Да еще и особо отметили семерых спортсменов, которым удалось попасть в лунку с одного удара. Также всех участников ждали сладкие призы — мороженое и шоколад.

Не менее упорной была борьба и в турнире юниоров. Они соревновались уже на большом поле, проходя маршрут из девяти лунок. Здесь победителем стал Алексей Артамонов, опередивший Юлию Лаврову и Алину Акинжанову, а лучший счет без учета гандикапа показал Михаил Куранов.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Большая цель

Но, конечно, этот яркий турнир — лишь часть большой картины. Вот уже второй год в Московской области продолжают развивать гольф в обычных общеобразовательных школах, при этом дети в возрасте с 2-го по 7-й класс занимаются в секциях совершенно бесплатно. И интерес налицо: если прошлой осенью в программе участвовали 11 школ, то сейчас — уже 23 секции в 19 школах. В ближайшее время откроются еще 10, и география очень широкая — Мытищи, Щелково, Одинцово, Истра и Люберцы.

Как отмечает Гаврилов, Подмосковье сейчас является настоящим лидером в детско-юношеском гольфе в России. В ближайшие пять лет количество школьных секций планируется довести до сотни, и эти планы, по словам руководителя федерации, абсолютно реальны. Да и резервы для роста тоже есть.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Во-первых, финансовый вопрос, — перечисляет Гаврилов. — Мы полностью обеспечиваем секции инвентарем, но если нам помогут областные министерства спорта или образования, о чем разговор уже был, процесс пойдет еще быстрее. Во-вторых, логистика. Мы договорились о том, что дети из секций летом смогут бесплатно тренироваться в гольф-клубах. Теперь школы должны изыскать способ их туда доставить, найти транспорт, в чем мы тоже готовы помогать. И третье — представленный здесь тренировочный центр для отработки удара. Он не очень дорогой, а польза от него существенная. Детей в таком возрасте важно увлечь гольфом. Игра пластиковыми клюшками и теннисным мячом — это постижение азов. А для перехода на следующий этап и выхода на настоящие поля такие центры просто необходимы. Как и проводимые нами турниры — это хороший опыт.

В четырех этапах «Лиги будущих чемпионов» приняли участие уже более 300 школьников. Это подтверждает — интерес у детей к гольфу есть, и при правильном подходе количество юных гольфистов будет только расти. Многое зависит и от тренеров, которые являются настоящими энтузиастами своего дела. Тренировки в секциях рекомендовано проводить не реже двух раз в неделю, но есть и такие школы, где занимаются каждый день, используя даже перемены между уроками.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Если будем опережать график — 100 секций к 2028 году, не расстроимся, — говорит Шокун. — Для меня главное, чтобы дети в нашей стране получали только лучшее. А гольф — один из самых популярных видов спорта в мире, в него играют более 90 миллионов человек. Мы хотим, чтобы и у наших детей был такой шанс.

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